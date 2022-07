Sindaco Tommasi: ‘Gsk in questi anni ha fatto molto per Verona’ (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Gsk in questi anni ha fatto molto per Verona e ha dimostrato sul campo quanto può dare alla comunità, al di là dell’aspetto produttivo. Mi riferisco alla capacità del Gruppo di generare valore e di avere da sempre una visione a lungo temine, visione che in Italia manca perché impegnata a gestire l’emergenza”. Lo ha detto Damiano Tommasi, neoSindaco di Verona intervenendo al convegno “InnovaCtion – cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro”, evento per confrontarsi sul valore della ricerca e dell’innovazione in sanità promosso e realizzato da GlaxoSmithKline, che si è tenuto oggi a Verona in occasione dei suoi 90 anni di presenza in Italia. “La pandemia – ha ricordato Tommasi – ci ha fatto capire quanto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Gsk inhaper Verona e ha dimostrato sul campo quanto può dare alla comunità, al di là dell’aspetto produttivo. Mi riferisco alla capacità del Gruppo di generare valore e di avere da sempre una visione a lungo temine, visione che in Italia manca perché impegnata a gestire l’emergenza”. Lo ha detto Damiano, neodi Verona intervenendo al convegno “InnovaCtion – cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro”, evento per confrontarsi sul valore della ricerca e dell’innovazione in sanità promosso e realizzato da GlaxoSmithKline, che si è tenuto oggi a Verona in occasione dei suoi 90di presenza in Italia. “La pandemia – ha ricordato– ci hacapire quanto ...

