Roma, Tiago Pinto: «Per Celik trattativa non semplice, ma acquisto importante» (Di lunedì 11 luglio 2022) Tiago Pinto in conferenza stampa presenta il neo acquisto della Roma Celik. Le dichiarazioni del dirigente giallorosso In conferenza stampa, Tiago Pinto ha parlato dell’approdo di Celik alla Roma. LE PAROLE – «Non c’è tanto spazio per me, dico solo che siamo veramente felici di aver portato Celik a Roma. È un calciatore con molta esperienza internazionale, non solo per i titoli con il Lille. Non è stata un trattativa semplice. Sono felice di aver portato un calciatore con grande motivazione, sempre seguendo la linea di rinforzare la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022)in conferenza stampa presenta il neodella. Le dichiarazioni del dirigente giallorosso In conferenza stampa,ha parlato dell’approdo dialla. LE PAROLE – «Non c’è tanto spazio per me, dico solo che siamo veramente felici di aver portato. È un calciatore con molta esperienza internazionale, non solo per i titoli con il Lille. Non è stata un. Sono felice di aver portato un calciatore con grande motivazione, sempre seguendo la linea di rinforzare la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

