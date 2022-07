Renzi dice a Conte che è “un clown che non fa più ridere” perché “impone il suo narcisismo senza offrire soluzioni al Paese”

(Di lunedì 11 luglio 2022) “Credo che quello che stia accadendo sia veramente molto serio e drammatico. Noi abbiamo una guerra, una pandemia che non finisce, un aumento dell’immigrazione, una crisi dei prodotti alimentari che porterà anche ad un aumento dell’immigrazione, abbiamo un Inverno che si preannuncia difficile sul fronte energetico. A fronte di tutto questo Giuseppeè come queiche non fanno piùalla fine di una carriera. Nel senso che stando il suoe la sua prein tutti i canaliuna sola soluzione al”. È il duro attacco di Matteoall’ex presidente del Consiglio. Il leader di Italia Viva è a Milano, al teatro Franco Parenti, per presentare il libro “Vita e persecuzione ...

AlbertoAirola : Da un cittadino: 'Presidente Conte buonasera, cortesemente può chiedere pubblicamente a Franceschini e a Letta perc… - elio_vito : Il reddito di cittadinanza ha evitato la povertà assoluta ad un milione di persone, lo dice l'Istat nella sua relaz… - Paoladeepy : @dottorbarbieri di #uberfiles non dice niente Renzi? - lucaccini_carla : Un clown, Conte. Lo dice Renzi. Finito, Conte. Lo dice Renzi. Gioca sulla pelle dei cittadini, Conte. Lo dice Ren… - pinina3946 : RT @Daniela54092686: @PoliticaPerJedi @CarloCalenda Lo dice Calenda,ma guarda! Mi sembrava di averlo sentito dire più volte da Matteo Renzi…

"Se il Movimento Cinque Stelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme con il presidente del Consiglio",il leader di Italia Viva, Matteo, nel corso di un punto ...Italia Viva diin Umbria c'è ma deve ancora mostrare muscoli (se ci sono), Azione di Calenda ha dimostrato di avere la forza di presentarsi alle comunali e andando a formare coalizioni non ... Il leader di Italia Viva mette nel mirino Giuseppi: "Dal Movimento 5 Stelle una tarantella indecorosa" Giuseppe Conte pronto a tutto per minare la tenuta della maggioranza. L'assenza del M5s al voto a ..."Credo che la scelta del ministro Di Maio e del Movimento Cinque Stelle di regolare i propri conti come hanno fatto sia stato un errore. Hanno creato le condizioni per questo pasticcio. Anziché metter ...