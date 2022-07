Regina Elisabetta, addio a Buckingham Palace: arrivato il triste annuncio (Di lunedì 11 luglio 2022) Il giorno che tutti temevano è arrivato: addio a Buckingham Palace, cosa è successo a palazzo Sono giorni di tensione a palazzo dove la famiglia reale sta vivendo uno dei momenti più delicati della storia. Agitazione, fermento e cambiamenti stanno attirando l’attenzione dei sudditi che non possono credere a cosa stia succedendo. Regina Elisabetta (Instagram) Buckingham Palace senza di lei non sarà più uguale, a palazzo mancherà la sua presenza in ogni sfaccettatura. Ma la decisione sembra ufficiale e irremovibile: la duchessa di Cambridge è pronta a dire addio Kensington Palace. Kate Middleton, addio a palazzo: è ufficiale, dove andrà Kate Middleton (Instagram)Kate Middleton sembra decisa a lasciare ... Leggi su esclusiva (Di lunedì 11 luglio 2022) Il giorno che tutti temevano è, cosa è successo a palazzo Sono giorni di tensione a palazzo dove la famiglia reale sta vivendo uno dei momenti più delicati della storia. Agitazione, fermento e cambiamenti stanno attirando l’attenzione dei sudditi che non possono credere a cosa stia succedendo.(Instagram)senza di lei non sarà più uguale, a palazzo mancherà la sua presenza in ogni sfaccettatura. Ma la decisione sembra ufficiale e irremovibile: la duchessa di Cambridge è pronta a direKensington. Kate Middleton,a palazzo: è ufficiale, dove andrà Kate Middleton (Instagram)Kate Middleton sembra decisa a lasciare ...

chetempochefa : “Se è vero che la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni, beh, anche io sono 70 anni che lavor… - RaiNews : “Se la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni anche noi, modestamente, festeggiamo. Io in part… - infoitcultura : Regina Elisabetta, la verità sull’incontro con Lilibet (che ha deluso Harry) - bzimageit : @Link4Universe se non sbaglio anche la regina elisabetta - all'ora molto giovane - prestò servizio negli stessi rep… - centroasociale : non ci credo è tornata la nostra regina elisabetta -