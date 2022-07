Putin semplifica la procedura per far ottenere la cittadinanza russa a tutti gli ucraini (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente russo Putin semplifica, tramite un decreto, la procedura al fine dell’ottenimento della cittadinanza russa per tutti gli ucraini. Precedentemente, questa facilitazione era consentita solo per i residenti delle autoproclamate repubbliche separatiste filorusse: Donetsk (DPR) e Lugansk (LPR). Oggi l’agenzia stampa governativa TASS ha, invece, annunciato la firma di un decreto da parte del Presidente Russo che facilita l’ottenimento della cittadinanza; e, di conseguenza, le varie procedure burocratiche, affinché gli ucraini possano ottenere più celermente la cittadinanza russa. Putin, il decreto che facilita l’ottenimento della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente russo, tramite un decreto, laal fine dell’ottenimento dellapergli. Precedentemente, questa facilitazione era consentita solo per i residenti delle autoproclamate repubbliche separatiste filorusse: Donetsk (DPR) e Lugansk (LPR). Oggi l’agenzia stampa governativa TASS ha, invece, annunciato la firma di un decreto da parte del Presidente Russo che facilita l’ottenimento della; e, di conseguenza, le varie procedure burocratiche, affinché glipossanopiù celermente la, il decreto che facilita l’ottenimento della ...

Pubblicità

Cavenagh3 : RT @PatriziaZoffoli: Il presidente Putin firma il decreto che semplifica il processo di cittadinanza per i cittadini ucraini. - Warehouseman59 : RT @PatriziaZoffoli: Il presidente Putin firma il decreto che semplifica il processo di cittadinanza per i cittadini ucraini. - stivmerc : RT @maxino1310: MOSCA, 11 luglio - RIA Novosti. Il presidente russo Putin ha firmato un decreto che semplifica la procedura per l'ottenimen… - PatriziaZoffoli : Il presidente Putin firma il decreto che semplifica il processo di cittadinanza per i cittadini ucraini. - cotrozzi_lisa : Il presidente Putin firma il decreto che semplifica il processo di cittadinanza per i cittadini ucraini. -