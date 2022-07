NINFA annuncia l’apertura di NINFA Labs a Milano e rafforza la divisione fashion e design

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Il prossimo settembre il marketplace dedicato ai non-fungible token inaugurerà uno spazio espositivo per avvicinare sempre di più il pubblico al mondo NFT, 11 luglio 2022 –, dopo il recente successo della mostra pop up da Superchief Gallery a New York, dove ha presentato oltre 50 opere tra le più rappresentative del suo mondo,il prossimo settembre di, uno spazio espositivo e per eventi, in zona Isola a, con l’obiettivo di diventare un punto d’incontro per la community sempre più numerosa di appassionati del mondo crypto e NFT, dove ammirare e acquistare le opere d’arte e le capsule collection di moda e. Inoltre, ...