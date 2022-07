Netflix fa boom in Francia grazie a Lupin (Di lunedì 11 luglio 2022) Netflix ha 10 milioni di abbonati in Francia Le Figaro, di E.R., pag. 23 Ted Sarandos, co-presidente del gruppo americano Netflix, ha ufficializzato in un’intervista al Journal du dimanche che il servizio di video streaming ha superato il traguardo dei 10 milioni di abbonati in Francia, 3,3 milioni in più rispetto al 2020. Il nostro Paese è diventato un mercato importante per il gruppo americano, che investirà 200 milioni di euro nella creazione francese, di cui 160 milioni in serie e documentari e circa 40 milioni nel cinema. Per quanto riguarda le produzioni originali, la piattaforma ha alternato un successo internazionale con Lupin a un clamoroso fallimento con Funny Fanny Ilerrero. Se Ted Sarandos ribadisce il suo attaccamento alla Francia, non esita a mettere apertamente in ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 11 luglio 2022)ha 10 milioni di abbonati inLe Figaro, di E.R., pag. 23 Ted Sarandos, co-presidente del gruppo americano, ha ufficializzato in un’intervista al Journal du dimanche che il servizio di video streaming ha superato il traguardo dei 10 milioni di abbonati in, 3,3 milioni in più rispetto al 2020. Il nostro Paese è diventato un mercato importante per il gruppo americano, che investirà 200 milioni di euro nella creazione francese, di cui 160 milioni in serie e documentari e circa 40 milioni nel cinema. Per quanto riguarda le produzioni originali, la piattaforma ha alternato un successo internazionale cona un clamoroso fallimento con Funny Fanny Ilerrero. Se Ted Sarandos ribadisce il suo attaccamento alla, non esita a mettere apertamente in ...

