Mls in espansione | Cilli | “Vero | ma non credo che arriverà in tempi brevi a…”

(Di lunedì 11 luglio 2022) MLS– L’Mls si sta espandendo rapidamente, anche grazie ad alcuni calciatori italiani; sul tema è intervenuto Luca, giornalista di Sky Sport, in esclusiva ai microfoni di SerieA24.it. “Io nonche il calcio dell’Mls, inrapidissimi, possa arrivare a competere con quello europeo.altresì che si stiano muovendo bene, in maniera particolare il movimento calcistico canadese. Non è un caso che il Toronto abbia acquistato Insigne e Criscito, ed abbia messo nel mirino anche Bernardeschi. Guardano molto in Italia ed in Europa. Le canadesi, nonostante giochino nel campionato americano, stanno facendo grandi cose, e non è un caso siano tornati a qualificarsi per un mondiale. Nel calcio femminile, invece, sono tra i migliori al mondo. Si stanno prodigando molto anche nella crescita ...