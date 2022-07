Milan, Adlì si presenta: 'Puntiamo a difendere lo scudetto. Mi sono subito integrato' (Di lunedì 11 luglio 2022) Adlì Milano, 11 luglio 2022 " In casa Milan oggi è stato il giorno di Yacine Adlì, uno dei volti nuovi del gruppo di Pioli. Il centrocampista, approdato in rossonero dopo un anno di prestito al ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022)o, 11 luglio 2022 " In casaoggi è stato il giorno di Yacine, uno dei volti nuovi del gruppo di Pioli. Il centrocampista, approdato in rossonero dopo un anno di prestito al ...

Milan, Yacine Adli si presenta alla stampa e ai tifosi rossoneri Adli ha detto di aver osservato molto da vicino le partite del Milan nella scorsa stagione. ' Ho visto un grande collettivo, forte e compatto, specialmente nel finale di campionato quando non si ...