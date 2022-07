Mare in Campania, Goletta Verde: “Acque inquinate in 14 zone” (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Su 31 siti che si trovano lungo le coste della Campania sono 14 quelli le cui Acque risultano inquinate o fortemente inquinate mentre i restanti 17 rientrano nei limiti consentiti dalla legge, tra cui il lungoMare Caracciolo di Napoli. E’ la fotografia che emerge dall’attività di campionamento effettuata come ogni anno dai volontari di Goletta Verde, storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle Acque italiane. I campioni sono stati raccolti tra il 19 e il 30 giugno. In particolare sono stati analizzati 5 punti nella provincia di Caserta, 8 nella provincia di Napoli, 14 nella provincia di Salerno e 4 nell’isola di Ischia: il 51 per cento dei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Su 31 siti che si trovano lungo le coste dellasono 14 quelli le cuirisultanoo fortementementre i restanti 17 rientrano nei limiti consentiti dalla legge, tra cui il lungoCaracciolo di Napoli. E’ la fotografia che emerge dall’attività di campionamento effettuata come ogni anno dai volontari di, storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all’informazione sullo stato di salute delle coste e delleitaliane. I campioni sono stati raccolti tra il 19 e il 30 giugno. In particolare sono stati analizzati 5 punti nella provincia di Caserta, 8 nella provincia di Napoli, 14 nella provincia di Salerno e 4 nell’isola di Ischia: il 51 per cento dei ...

