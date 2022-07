Liverpool, Klopp è chiaro: per ora nessun rinforzo a centrocampo (Di lunedì 11 luglio 2022) Nonostante Jude Bellingham fosse stato spesso accostato alla corte di Klopp al Liverpool, l'allenatore tedesco ha dichiarato che in questo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) Nonostante Jude Bellingham fosse stato spesso accostato alla corte dial, l'allenatore tedesco ha dichiarato che in questo...

Pubblicità

sportli26181512 : Liverpool, Klopp è chiaro: per ora nessun rinforzo a centrocampo: Nonostante Jude Bellingham fosse stato spesso acc… - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Liverpool. Klopp 'Bellingham? Purtroppo non è in vendita' - sportface2016 : #Liverpool | #Klopp: 'Il problema di #Bellingham è che non sta sul mercato' - sportli26181512 : Klopp in Thailandia: 'Stesso delirio per il Manchester United?' VIDEO: Delirio per l'allenatore del Liverpool, Klop… - ParliamoDiNews : Liverpool, Klopp: `Mi aspetto una buona stagione ma per vincere serve... #liverpool #klopp #aspetto #buona… -