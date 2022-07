Link Campus, ‘La tempesta perfetta’ (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – ‘La tempesta perfetta e l’economia della Speranza. Un futuro per i nostri giovani’. È questo il titolo della giornata di studio in programma giovedì 14 luglio, a partire dalle 9.30, presso la Link Campus University di Roma, che vedrà tra i tanti partecipanti gli interventi di Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato, e Giulio Tremonti, presidente di Aspen Institute Italia. Il convegno è ideato e promosso da Aldo Livolsi, economista, banchiere ed esperto di mercati finanziari. “La tempesta perfetta – spiega Livolsi – è derivata da una serie di congiunture negative straordinarie: la pandemia prima, poi l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’aumento del costo dell’energia, l’inflazione. Per non parlare dell’emergenza climatica. Il mondo sta vivendo una fortissima discontinuità. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – ‘Laperfetta e l’economia della Speranza. Un futuro per i nostri giovani’. È questo il titolo della giornata di studio in programma giovedì 14 luglio, a partire dalle 9.30, presso laUniversity di Roma, che vedrà tra i tanti partecipanti gli interventi di Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato, e Giulio Tremonti, presidente di Aspen Institute Italia. Il convegno è ideato e promosso da Aldo Livolsi, economista, banchiere ed esperto di mercati finanziari. “Laperfetta – spiega Livolsi – è derivata da una serie di congiunture negative straordinarie: la pandemia prima, poi l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’aumento del costo dell’energia, l’inflazione. Per non parlare dell’emergenza climatica. Il mondo sta vivendo una fortissima discontinuità. ...

