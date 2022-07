La risposta di Florence Pugh ai commenti per l’abito rosa che mostra i capezzoli (Di lunedì 11 luglio 2022) La star di Black Widow e Piccole Donne Florence Pugh, 26 anni, ha postato sul suo account Instagram le foto del suo meraviglioso abito rosa Valentino che ha indossato per partecipare alla sfilata del brand a Roma, venerdì scorso, rispondendo a chi ha criticato la sua scelta di lasciare scoperti i capezzoli. “Tecnicamente sono coperti?“, ha scritto Pugh nel primo post che ha condiviso dell’evento, in cui sfoggiava con eleganza l’abito rosa di tulle firmato Valentino, che molti fan sui social hanno già definito un perfetto outfit per il provino di un film Barbie. Il post, fortunatamente, non è ancora stato rimosso da Instagram, che ha rigide regole sull’esposizione dei capezzoli femminili. Tuttavia, non sono mancati i commenti sessisti ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 11 luglio 2022) La star di Black Widow e Piccole Donne, 26 anni, ha postato sul suo account Instagram le foto del suo meraviglioso abitoValentino che ha indossato per partecipare alla sfilata del brand a Roma, venerdì scorso, rispondendo a chi ha criticato la sua scelta di lasciare scoperti i. “Tecnicamente sono coperti?“, ha scrittonel primo post che ha condiviso dell’evento, in cui sfoggiava con eleganzadi tulle firmato Valentino, che molti fan sui social hanno già definito un perfetto outfit per il provino di un film Barbie. Il post, fortunatamente, non è ancora stato rimosso da Instagram, che ha rigide regole sull’esposizione deifemminili. Tuttavia, non sono mancati isessisti ...

