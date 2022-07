Kaio Jorge a un passo dal ritorno in Brasile: al suo posto un “Supereroe” (Di lunedì 11 luglio 2022) Kaio Jorge non ha mai avuto modo di poter dimostrare il suo reale talento, per questo motivo la sua voglia è quella di tornare in Brasile. Quando questa estate la Juventus riuscì ad acquistare Kaio Jorge dal Santos per 6 milioni di euro furono in molti a essere davvero convinti che l’affare sarebbe stato di quelli molto importanti, peccato però che il giovane ragazzo sudamericano non sia mai stato davvero tenuto in considerazione da Massimiliano Allegri che non lo ha mai fatto giocare titolare nemmeno nelle partite minori, con il culmine della sfortuna che capitò con la rottura del crociato in occasione di una gara con la Squadra B contro la Pro Patria, per questo motivo si sta cercando una soluzione per il futuro. Ansa FotoSe c’è un giocatore che avrebbe sicuramente meritato una maggior sorte in ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 11 luglio 2022)non ha mai avuto modo di poter dimostrare il suo reale talento, per questo motivo la sua voglia è quella di tornare in. Quando questa estate la Juventus riuscì ad acquistaredal Santos per 6 milioni di euro furono in molti a essere davvero convinti che l’affare sarebbe stato di quelli molto importanti, peccato però che il giovane ragazzo sudamericano non sia mai stato davvero tenuto in considerazione da Massimiliano Allegri che non lo ha mai fatto giocare titolare nemmeno nelle partite minori, con il culmine della sfortuna che capitò con la rottura del crociato in occasione di una gara con la Squadra B contro la Pro Patria, per questo motivo si sta cercando una soluzione per il futuro. Ansa FotoSe c’è un giocatore che avrebbe sicuramente meritato una maggior sorte in ...

It_Tre : @Captivus_acm Beh, tu ti ricordi poi che è arrivato a gennaio dopo che Kaio Jorge non si è fatto? ?? - Marbell70411529 : @nicofnt @AntonioCorsa La 21 la indossa Kaio Jorge che è sempre meglio di quel fango di Pyppala - FrancisJUnder12 : A noi manca un vice Vlahovic, poche balle. Non considero Kean un giocatore e Kaio Jorge è un incognita ancora. Io mi fionderei su Dzeko - QsvsFk : @MatteoPotito @LouGirardiReal @amaro658 Anche Kaio Jorge era venuto da voi ???????? come buttate i soldi al cesso voi non esistono eguali ?????? - stillers1971 : @TiChecco Bhe a me sembrava anche lampante lo scorso anno. Gobbi : vlahovic kean dybala chiesa morata bernardeschi… -