Incendio nella notte, morti madre e figlio. Lui travolto dalle fiamme mentre tentava di salvarla (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, Incendio in casa: morti madre e figlio. Dramma nella capitale nella notte. Per cause ancora da accertare le fiamme si sono sprigionate in una villetta in via degli Estensi, nella zona della Pisana. L’allarme è scattato alle 2.45 lanciato, sembra, da alcuni vicini. Immediatamente arrivati sul posto i vigili del fuoco, per i due abitanti non c’è stato nulla da fare. Sarebbero morti a causa del fumo inalato. Stanto a quanto si apprende Giovanni Lozzi, 30 anni, ha raggiunto la camera da letto di mamma Anna Bianciardi, di 74 anni, l’ha presa in braccio e messa al sicuro dal fuoco in una camera attigua. Ma le esalazioni non hanno lasciato scampo a madre e figlio: è il dramma che si ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma,in casa:. Drammacapitale. Per cause ancora da accertare lesi sono sprigionate in una villetta in via degli Estensi,zona della Pisana. L’allarme è scattato alle 2.45 lanciato, sembra, da alcuni vicini. Immediatamente arrivati sul posto i vigili del fuoco, per i due abitanti non c’è stato nulla da fare. Sarebberoa causa del fumo inalato. Stanto a quanto si apprende Giovanni Lozzi, 30 anni, ha raggiunto la camera da letto di mamma Anna Bianciardi, di 74 anni, l’ha presa in braccio e messa al sicuro dal fuoco in una camera attigua. Ma le esalazioni non hanno lasciato scampo a: è il dramma che si ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : Prosegue l’intervento di 50 #vigilidelfuoco per domare l’#incendio scaturito ieri poco prima delle 17 nella zona di… - Agenzia_Ansa : Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile… - petergomezblog : Roma, vasto incendio in zona via Casilina/Centocelle: è il terzo in pochi giorni. Nube di fumo visibile da molti qu… - ErsiGiliberti : RT @AlekosPrete: «Andate via o vi ammazzo». Solidarietà ai giornalisti al lavoro per documentare l'enorme incendio nella periferia Est dell… - rtl1025 : ?? Valori delle diossine oltre i limiti. È quanto hanno certificato i rilievi dell'Arpa nella zona dove si è prodott… -