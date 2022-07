Il giurista Mattei denuncia | “Maxi-sperimentazione mondiale” Liti in studio

Pubblicità

giannizucco1 : RT @zona_bianca: Il vaccino anti #Covid è sperimentale? A #zonabianca il confronto tra il giurista Ugo Mattei e l'infettivologo @ProfMBass… - Angie_Pinkmeup : RT @zona_bianca: Il vaccino anti #Covid è sperimentale? A #zonabianca il confronto tra il giurista Ugo Mattei e l'infettivologo @ProfMBass… - Stibba_Maria : @EmpfindsamerS Infatti il giurista Mattei gli ha risposto che potrebbero anche aver vaccinato tutta la popolazione… - d4rk1974 : RT @zona_bianca: Il vaccino anti #Covid è sperimentale? A #zonabianca il confronto tra il giurista Ugo Mattei e l'infettivologo @ProfMBass… - frankbooth666 : RT @zona_bianca: Il vaccino anti #Covid è sperimentale? A #zonabianca il confronto tra il giurista Ugo Mattei e l'infettivologo @ProfMBass… -

La7

Ugolo aveva annunciato dagli schermi di Byoblu durante un'intervista con Claudio Messora: a Roma ... Alla fine, i più votati sono risultati il medico Fabio Caliendo e la giovaneDiana ...IlUgoa valanga contro i politici italiani che non rappresentano più gli italiani.è ospite de 'L'Aria che Tira' su La7 e accende i riflettori sul grande astensionismo che ... Il giurista Ugo Mattei: "Il popolo italiano non vuole questo ceto politico incapace che pur abbaiando in direzioni differenti trova sempre le convergenze" Buon compleanno Luciano Moggi, Daniele Adani, Martina Colombari… …Aldo Tortorella, Pellegrino Capaldo, Maria Concetta Mattei, Francesco Giacobbe, Paolo ...Pubblichiamo l’articolo di Ugo Mattei scritto in ricordo di Luigi De Giacomo scomparso l’altro ieri sera. Luigi è stato uno dei principali artefici della ...