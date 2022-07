Giostra crollata nel Napoletano: i feriti sono dieci, una bimba trasportata al Santobono (Di lunedì 11 luglio 2022) Paura e una decina di feriti lievi ieri sera a Palma Campania, in una area divertimento allestita in via Querce. Una di queste giostre, gestita da un privato, ha avuto un cedimento strutturale a... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 luglio 2022) Paura e una decina dilievi ieri sera a Palma Campania, in una area divertimento allestita in via Querce. Una di queste giostre, gestita da un privato, ha avuto un cedimento strutturale a...

