Gas russo: Gazprom riduce le forniture di un terzo all'Italia. Vertice Ue sulle alternative (Di lunedì 11 luglio 2022) Gazprom riduce di un terzo le forniture di gas all'Italia attraverso il gasdotto Nord Stream. La conferma è già arrivata in una nota dell'Eni: dei 32 milioni di metri cubi previsti in media, oggi ne arriveranno circa 21. Il motivo sono "lavori di manutenzione ordinaria", come recita un comunicato dell'azienda russa e in Europa lo spettro L'articolo proviene da Inews24.it.

