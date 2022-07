Pubblicità

FBiasin : Con il gol del 2-3 contro la Lazio si è guadagnato ogni singolo centesimo perché, banalmente, ha cambiato la storia… - FBiasin : Squadre: River, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan, Genoa. Tra club e nazionali ha giocato 675 partite con 314 re… - tvdellosport : Alle 23 a Sportitaliamercato: ?? #Milan, dopo la fumata bianca c’è un mese da recuperare: le strategie ?? #Inter, t… - LALAZIOMIA : Ex Inter e Lazio: Keita può tornare alla Sampdoria - OdeonZ__ : Costa 15 milioni, vale tanto: perché tutti vogliono Kostic -

Possibile ritorno alla Sampdoria per Keita Baldé, attaccante senegalese (classe 1995 ex) che si è svincolato a parametro zero dal Cagliari. In chiusura l'operazione con il Pisa, dove tornerà Torregrossa e arriverà De Luca (era a Perugia) in cambio di Leverbe. Sempre secondo ...... Suarez CavaniProvedel Vicario Ilic Calciomercato, le ultime novità su Juve,, Milan, Napoli e Roma . La Juventus aspetta il tesoretto di De Ligt , dunque. E se un difensore può arrivare ... Inter, Lazio, Manchester United e Livorno: le ultimissime