Dl Aiuti, ok alla Camera. Crippa: «M5S si astiene». E Berlusconi chiede verifica della maggioranza (Di lunedì 11 luglio 2022) Con 266 sì e 47 no la Camera ha approvato il decreto legge Aiuti, che ora passa all'esame del Senato. Presenti in Aula 313 deputati, non hanno partecipato al voto gli esponenti del... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 luglio 2022) Con 266 sì e 47 no laha approvato il decreto legge, che ora passa all'esame del Senato. Presenti in Aula 313 deputati, non hanno partecipato al voto gli esponenti del...

Pubblicità

santegidionews : Mentre l'attenzione alla guerra in Ucraina diminuisce e quindi diminuiscono gli aiuti, ma non la sofferenza della p… - PagellaPolitica : Oggi il testo è stato approvato alla Camera senza il voto del Movimento 5 stelle. Nei prossimi giorni, al Senato, u… - fattoquotidiano : M5s, Conte: “Voteremo la fiducia al decreto Aiuti alla Camera. Al Senato? Vedremo. Con l’inceneritore non condividi… - dottorbarbieri : Il colloquio per un'analisi della situazione politica dopo la decisione del Movimento 5 stelle di non partecipare a… - elvise1657 : RT @mariamacina: Il dl #Aiuti passa alla #Camera:266 SI,47 contrari.I grillini non partecipano al voto.Quindi il paradosso è che avevano vo… -