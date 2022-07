**Dl Aiuti: M5S Berti vota decreto in contrapposizione con gruppo** (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Tra i 266 sì incassati dal dl Aiuti in Aula alla Camera c'è anche quello di un deputato M5S. A votare in contrapposizione col gruppo di appartenenza, che ha deciso di non prendere parte al voto, il deputato Francesco Berti, l'unico a disattendere l''ordine di scuderia', riportando fonti M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Tra i 266 sì incassati dal dlin Aula alla Camera c'è anche quello di un deputato M5S. Are incol gruppo di appartenenza, che ha deciso di non prendere parte al voto, il deputato Francesco, l'unico a disattendere l''ordine di scuderia', riportando fonti M5S.

