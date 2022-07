Dl Aiuti alla Camera, il M5S esce dall’aula. Inizia il “Papeete di Conte”. Berlusconi: serve una verifica (Di lunedì 11 luglio 2022) Via libera dell’Aula della Camera al dl Aiuti. Il testo, approvato a Montecitorio con 266 voti a favore e 47 contrari, passa al Senato, dove dovrà essere approvato, pena la decadenza, entro questa settimana. I deputati M5S non hanno partecipato alla votazione finale. A votare in contrapposizione col gruppo di appartenenza, che ha deciso di non prendere parte al voto, il deputato Francesco Berti, l’unico a disattendere l”ordine di scuderia’. Altri 85 hanno rispettato gli ordini, non partecipando al voto. I rimanenti 18 deputati risultano in missione. Dl Aiuti alla Camera, oltre 88 gli assenti giustificati Scorrendo i tabulati, emerge che complessivamente non hanno partecipato al voto 227 deputati, oltre agli 88 assenti giustificati perché in missione. Una mossa che fa ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) Via libera dell’Aula dellaal dl. Il testo, approvato a Montecitorio con 266 voti a favore e 47 contrari, passa al Senato, dove dovrà essere approvato, pena la decadenza, entro questa settimana. I deputati M5S non hanno partecipatovotazione finale. A votare in contrapposizione col gruppo di appartenenza, che ha deciso di non prendere parte al voto, il deputato Francesco Berti, l’unico a disattendere l”ordine di scuderia’. Altri 85 hanno rispettato gli ordini, non partecipando al voto. I rimanenti 18 deputati risultano in missione. Dl, oltre 88 gli assenti giustificati Scorrendo i tabulati, emerge che complessivamente non hanno partecipato al voto 227 deputati, oltre agli 88 assenti giustificati perché in missione. Una mossa che fa ...

