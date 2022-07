Cede giostra nel Napoletano | dieci feriti lievi

Pubblicità

gazzettanapoli : Il cedimento di una giostra ha provocato minuti di forte paura e una decina di feriti lievi: è accaduto ieri sera a… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Cede una giostra a Palma Campania, dieci feriti lievi - mattinodinapoli : Cede una giostra, dieci feriti: bimbo trasportato al Santobono - NuovoSud : Cede una giostra a Palma Campania: ferite una decina di persone - SkyTG24 : Cede una giostra a Palma Campania, dieci feriti lievi -

Il cedimento di unaha provocato minuti di forte paura e una decina di feriti lievi: è accaduto ieri sera a Palma Campania (Napoli), in via Querce, area parcheggio dove erano state allestite delle zone di gioco. ...Unaha improvvisamente ceduto ieri a Palma Campania, nel Napoletano, in via Querce. Una decina i feriti, tutti adulti tranne una bambina di 12 anni in osservazione all'ospedale pediatrico ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il cedimento di una giostra ha provocato minuti di forte paura e una decina di feriti lievi: è accaduto ieri sera a Palma Campania (Napoli), in via Querce, area parcheggio dove erano state allestite d ...