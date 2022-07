Caldo record, tregua fino al weekend poi le temperature tornano a salire (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Caldo record degli scorsi giorni ha dato tregua, l' inizio di settimana sarà con tempo in generale stabile e soleggiato , ma senza il Caldo eccessivo di una settimana fa. Non andrà altrettanto bene ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 luglio 2022) Ildegli scorsi giorni ha dato, l' inizio di settimana sarà con tempo in generale stabile e soleggiato , ma senza ileccessivo di una settimana fa. Non andrà altrettanto bene ...

Agenzia_Ansa : Caldo record, al bioparco di Torino ghiaccioli per gli animali. Con carne e pesce o frutta, a seconda della dieta d… - Samantha_IT : RT @MMmarco0: Pesante ondata di caldo subtropicale in arrivo dal prossimo weekend e che durerà probabilmente almeno per 7-10 giorni. In Pia… - GioChirilly : Ogni estate a Roma si raggiungono i 40° e anche oltre. Ogni anno blaterano di record di caldo (le temperature sono… - RosannaMarani : RT @MMmarco0: Pesante ondata di caldo subtropicale in arrivo dal prossimo weekend e che durerà probabilmente almeno per 7-10 giorni. In Pia… - Giancky26 : (1/2) Gli scienziati irlandesi stanno lavorando con discrezione per regolare il record di temperatura dell'Irlanda… -