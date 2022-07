Calciomercato Inter, manca poco per Bremer in nerazzurro (Di lunedì 11 luglio 2022) Ormai siamo al rush finale. Il Calciomercato di Serie A quest’anno sembra movimentare in modo entusiasmante l’estate italiana. Marotta sembra stia per finire il suo mosaico, ogni pezzo sta perfettamente andando al suo posto. E se parallelamente l’uscita di Skriniar sta vivendo un periodo di attesa, non si può dire la stessa cosa sulla trattiva per Gelson Bremer. Nelle ultime ore l’Inter ha accelerato notevolmente la sua pressione sul Torino, e pare si stia lavorando su un principio di accordo. Il giocatore è già da tempo promesso sposo dei nerazzurri, infatti da Gennaio ad oggi ha rifiutato qualsiasi altra destinazione pervenuta a Cairo. Dopo gli acquisti di Giugno, il Calciomercato dell’Inter sta vivendo una fase di stallo a causa delle mancate uscite degli esuberi. Per il ... Leggi su zon (Di lunedì 11 luglio 2022) Ormai siamo al rush finale. Ildi Serie A quest’anno sembra movimentare in modo entusiasmante l’estate italiana. Marotta sembra stia per finire il suo mosaico, ogni pezzo sta perfettamente andando al suo posto. E se parallelamente l’uscita di Skriniar sta vivendo un periodo di attesa, non si può dire la stessa cosa sulla trattiva per Gelson. Nelle ultime ore l’ha accelerato notevolmente la sua pressione sul Torino, e pare si stia lavorando su un principio di accordo. Il giocatore è già da tempo promesso sposo dei nerazzurri, infatti da Gennaio ad oggi ha rifiutato qualsiasi altra destinazione pervenuta a Cairo. Dopo gli acquisti di Giugno, ildell’sta vivendo una fase di stallo a causa dellete uscite degli esuberi. Per il ...

