Calcio | Fiorentina | Barone ' Milenkovic? Vogliamo che resti'

(Di lunedì 11 luglio 2022) "Ha un altro anno di contratto, è importante per noi" MOENA - "è un giocatore della, ha un altro anno di contratto, è un calciatore importante per noi e la società vuole tenerlo ...

Pubblicità

sportface2016 : #Fiorentina, parla Joe #Barone: '#Milenkovic è importante per noi e vogliamo tenerlo. Super contenti per l'acquisto… - sportface2016 : #Fiorentina, parla il capitano #Biraghi dal ritiro: 'Società sempre presente, sta facendo un gran lavoro' - sportmediaset : Barone: 'Jovic può ripetere le gesta di Toni' #barone #fiorentina #jovic - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Barone: 'Futuro Milenkovic? La nostra intenzione è che resti con noi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Barone: 'Futuro Milenkovic? La nostra intenzione è che resti con noi' -

Mourinho alla Roma ha voluto fortemente Matic e Celik , mentre laha messo a segno il colpo Jovic , e il Monza sogna il ritorno in Italia di Icardi per una Serie A che sta ritrovando le ...Lo ha detto il direttore generale gigliato, Joe Barone, a margine dell'inaugurazione del "Viola village' all'interno del centro sportivo 'Benatti' di Moena, sede del ritiro estivo della. "...Massimo Morales, nuovo tecnico del Brescia Femminile e grande esperto di calcio internazionale, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it dei vari temi in casa Fiorentina, dicendo la sua (da grande..'Ha un altro anno di contratto, è importante per noi' MOENA (ITALPRESS) - 'Milenkovic è un giocatore della Fiorentina, ha un altro anno di ...