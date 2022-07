Bayern Monaco, Salihamidzic: “Su De Ligt non parlo. Se c’è ottimismo? Sempre” (Di lunedì 11 luglio 2022) Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, è ripartito da Torino per rientrare in Germania. L’ex difensore della Juventus ha avuto un incontro proprio con i dirigenti bianconeri per cercare di concludere l’operazione De Ligt. Questo il suo commento rilasciato ai giornalisti presenti in aeroporto: “Stiamo parlando ma non posso dirvi niente. Se c’è ottimismo? Sempre”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Hasan, direttore sportivo del, è ripartito da Torino per rientrare in Germania. L’ex difensore della Juventus ha avuto un incontro proprio con i dirigenti bianconeri per cercare di concludere l’operazione De. Questo il suo commento rilasciato ai giornalisti presenti in aeroporto: “Stiamo parlando ma non posso dirvi niente. Se c’è”. SportFace.

