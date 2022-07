Angelo Guglielmi | morto a 93 anni l’ex storico direttore di Rai 3

(Di lunedì 11 luglio 2022)a 93: è stato ildi Rai 3, critico letterario e saggista: ha lanciato decine di trasmissioni da Bontà Loro a Quelli che il calcio., 93, ènella notte tra il 10 e l'11 luglio a Roma: nella sua lunga carriera di dirigente RAI ha coperto il ruolo didi RAI 3 lanciando personaggi come Michele Santoro, Fabio Fazio e Serena Dandini. Secondo le prime notizie, si sarebbe spento nel sonno.era nato ad Arona, in provincia di Novara il 2 aprile 1929, nel 1951 si era laureato in lettere all'Università di Bologna. Dopo aver insegnato, vinse il concorso per la Rai del quale seppe ...

Pubblicità

fabfazio : Angelo Guglielmi ha cambiato la Tv rendendola contemporanea e imponendo una rigorosa linea narrativa alle cose che… - Agenzia_Ansa : E' morto Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3. Lanciò programmi che hanno fatto la storia e personaggi come… - EnricoLetta : Con Angelo #Guglielmi ci lascia un grande italiano. Un uomo che è riuscito a unire cultura e televisione e ha lasci… - luisannamesseri : RT @fraversion: davanti al genio di Angelo Guglielmi non resta che inchinarsi e rimpiangere la sua lucidità visionaria. #AngeloGuglielmi h… - askanews_ita : Morto a 93 anni Angelo #Guglielmi, il critico che diresse #Rai3 -

La vita e la carriera È morto nella notte a Roma, giornalista e dirigente televisivo che contribuì a rivoluzionare il volto di Rai3. Classe 1929, era nato ad Arona, in Piemonte, e si era laureato in Lettere nel 1951. In Rai arrivò ..., scomparso a 93 anni , si prenderà ovviamente tutte le rievocazioni istituzionali che riguardano il mito di una rete televisiva che non è mai stata Rai 3 bensì "la Rai 3 di ...Aveva 93 anni e si è spento nel sonno a Roma. Lascia in eredità una tv innovativa che lanciò programmi di successo come Bontà Loro, Quelli che il calcio, Un giorno in pretura e Chi l'ha visto. Con lui ...E' scomparso Angelo Guglielmi, la Rai perde un pilastro storico che ha saputo dar vita a programmi come "Quelli che il calcio", "Un giorno in pretura", "Chi l’ha visto" e molti altri ancora.