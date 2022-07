Andreoni | “Medici e ricercatori evitino polemiche social”

(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – “Occorre sempre fare attenzione allenate sui, soprattutto se ci sono di mezzo. Sarebbe più utile una discussione su siti istituzionali o attraverso un dibattito serio sui media”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando la vicenda del tweet di Roberto Burioni, considerato offensivo per una ragazza disabile, per il quale il virologo si è poi scusato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

come Fabrizio Pregliasco, Stefania Salmaso e anche il consulente del ministro Speranza, ... Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore ... Superbug e antimicrobico resistenza, l'analisi di Andreoni/VIDEO • Fortune Italia In America, c'è il professore Eric Topol che sostiene che Omicron 5 sia la variante peggiore che potesse arrivare. In Italia i virologi sono molto divisi su come affrontare ...