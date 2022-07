Amici 22, dopo LDA un altro figlio di un famosissimo cantante farà parte del talent? L’indiscrezione (Di lunedì 11 luglio 2022) L’edizione 2022 di Amici di Maria de Filippi è terminata solo da qualche mese eppure fremono già i preparativi per il nuovo cast che conosceremo nel prossimo autunno. Sul web hanno iniziato a rincorrersi vari rumor che vedono protagonisti i nuovi allievi e i nuovi coach. Come abbiamo già appreso, è stata confermata per la terza volta la presenza di Lorella Cuccarini. Quest’ultima, entrata nella grande famiglia di Amici nelle vesti di coach di ballo, è poi passata alla cattedra di canto, dove rimarrà nella prossima edizione. Sul lato concorrenti invece, sappiamo per certo che tornerà nella classe di Amici Mattia Zenzola. Quest’ultimo sostituito da Nunzio Stancampiano quasi sul finale della scorsa edizione a causa di un infortunio. Mattia sapeva già di poter ritentare la fortunata esperienza quando avrebbe potuto a livello fisico. Una ... Leggi su isaechia (Di lunedì 11 luglio 2022) L’edizione 2022 didi Maria de Filippi è terminata solo da qualche mese eppure fremono già i preparativi per il nuovo cast che conosceremo nel prossimo autunno. Sul web hanno iniziato a rincorrersi vari rumor che vedono protagonisti i nuovi allievi e i nuovi coach. Come abbiamo già appreso, è stata confermata per la terza volta la presenza di Lorella Cuccarini. Quest’ultima, entrata nella grande famiglia dinelle vesti di coach di ballo, è poi passata alla cattedra di canto, dove rimarrà nella prossima edizione. Sul lato concorrenti invece, sappiamo per certo che tornerà nella classe diMattia Zenzola. Quest’ultimo sostituito da Nunzio Stancampiano quasi sul finale della scorsa edizione a causa di un infortunio. Mattia sapeva già di poter ritentare la fortunata esperienza quando avrebbe potuto a livello fisico. Una ...

Pubblicità

enricoruggeri : Voce con il suo vibrato inconfondibile, grandi canzoni che hanno segnato un’epoca nella quale il pop era arte e mes… - enpaonlus : Finisce in un canale e muore, a dare l’allarme il suo cane Black: dopo l’incidente è tornato dagli amici del propri… - aresbi3 : Il combattimento avrà fine dopo le elezioni politiche del 2023. Ricordatevi il 2,04 e la fattura elettronica amici. - IsaeChia : #Amici22, dopo LDA un altro figlio di un famosissimo cantante farà parte del talent? L’indiscrezione Fervono i pre… - Susy_1968 : RT @doluccia29: Buongiorno...voglio ringraziarvi per seguirmi già così in tanti, dopo nemmeno 12 ore e dirvi che purtroppo ho raggiunto il… -