(Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Doveva essere una serata di festa e invece c'è stata la tragedia. Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essereda un', la notte scorsa, a Urago d'Oglio, lungo la strada provinciale 2 che collega il paese con Rudiano, nel. Il giovane, che stava rientrando a casa dopo aver passato la serata alla "Notte Bianca" di Urago, non era solo: c'era anche un amico di Castelcovati. Ad un certo punto, mentre camminavano sulla strada, i due sono stati travolti da un'. Ilè morto per i gravi traumi subiti: tempestivi ma inutili i soccorsi. L'amico, invece, se l'è cavata con ferite lievi. I carabinieri - su delega della procura di Brescia che aprira' un'inchiesta - sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Al volante ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : “Chieti, 15enne uccide il nonno e pubblica il video su WhatsApp. Il ragazzo, seguito dai servizi sociali, era stato… - sulsitodisimone : Un 15enne è stato investito e ucciso da un'auto nel Bresciano - ElisjMarco : RT @VittorioSgarbi: “Chieti, 15enne uccide il nonno e pubblica il video su WhatsApp. Il ragazzo, seguito dai servizi sociali, era stato rim… - Agenzia_Italia : ?? Un 15enne è stato investito e ucciso da un'auto nel Bresciano ?? - silvano46 : RT @VittorioSgarbi: “Chieti, 15enne uccide il nonno e pubblica il video su WhatsApp. Il ragazzo, seguito dai servizi sociali, era stato rim… -

AGI - Agenzia Italia

Il primo litigio, in casa, ci sarebbecon la nonna, poi è intervenuto il nonno. Annega a 19 ... ma serviranno ulteriori indagini, che ilabbia agito in preda a un raptus, uno dei momenti ...commenta Un ragazzino di 15 anni è morto nella notte dopo essereinvestito da un'auto a Urago d'Oglio , nel Bresciano . La vittima era con un amico, anche lui investito, ma rimasto illeso. I due giovani stavano tornando a casa a piedi dopo aver trascorso la ... Un 15enne è stato investito e ucciso da un'auto nel Bresciano La procedura per il suo inserimento in una struttura di riabilitazione non si era ancora conclusa. E così un 15enne di Bucchianico, nel Chietino, con seri problemi psichiatrici, ha ...Stando a quanto ricostruito, il giovane stava percorrendo il tratto della provinciale 2 che collega il paese a Rudiano. Era con un amico e insieme stavano rincasando a piedi dopo essere stati alla not ...