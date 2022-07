Ucraina | missili russi sui palazzi | strage a Chasiv Yar

(Di domenica 10 luglio 2022) La guerra indiventa sempre più aspra nel Donbass. È salito ad almeno 15 il bilancio delle vittime che un attaccostico delle forze russe ha provocato nella cittadina diYar, nella regione di Donetsk. È proprio la regione del Donetsk, nell’orientale, al centro di violente battaglie, scontri e bombardamenti. E a morire sono i soldati ucraini e, ma anche i civili, la popolazione, che da quasi 5 mesi sta soffrendo in maniera enorme. Nell’attacco aYar ihanno lanciato un missile Uragan colpendo un edificio residenziale. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza locali. Finora 5 persone sono state tratte in salvo. Foto Ansa/Polizia“Durante le operazioni di soccorso, abbiamo trovato 15 morti sulla ...

Agenzia_Italia : Missili su un edificio residenziale nel Donetsk. Almeno 6 morti e 34 persone sotto le macerie. _ ???? Mosca e ???? K… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia ha schierato nel Mar Nero tre navi da guerra e due sottomarini, che trasportano un totale di ol… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Nave russa con il grano lascia la Turchia, Kiev convoca l'ambasciatore turco. Missili russi distruggono h… - TV7Benevento : Ucraina: Kiev, sesta persona estratta viva da macerie di Chasiv Yar - - xxIvanxx22 : RT @laperlaneranera: Ucraina: missili sul Donetsk, 15 morti e 27 persone sotto le macerie Per RITORSIONE Putin chiuderà il Gas immediatam… -

