Sei Sorelle Anticipazioni 11 luglio 2022 | Gabriel salva Francisca!

Leggi su comingsoon

(Di domenica 10 luglio 2022) Vediamo insieme le Trame e ledi Sei, la nuova Soap in onda su Rai1. Nell'episodio in onda l'11, Francisca riesce a depistare la sua amica Lucia, convinta di aver scoperto l'identità della Bella Margherita. Intanto Adela fa una mossa molto pericolosa per scoprire chi sia il suo misterioso ammiratore.