LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: finale da brividi. Problemi all’acceleratore per Leclerc, a fuoco la Ferrari di Sainz (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: IL SORPASSO PAZZESCO DI Leclerc SU VERSTAPPEN 68° giro/71 2?7, si assottiglia il vantaggio…E’ un finale thrilling. A Maranello stanno pregando che la Rossa riesca a resistere, in tutti i sensi. 67° giro/71 Verstappen si porta a 2?9 da Leclerc, è durissima. La Ferrari ha un problema al pedale che serve per accelerare. 66° giro/71 Che brividi per la Ferrari. Leclerc spiega che, quando lascia il piede dall’acceleratore, la macchina non rallenta… 65° giro/71 Intanto sempre 3?6 dividono Leclerc e Verstappen. 65° giro/71 Leclerc si sta facendo prendere dal panico: “Mi dite cosa succede?”. Sente qualcosa che non va al pedale ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: IL SORPASSO PAZZESCO DISU VERSTAPPEN 68° giro/71 2?7, si assottiglia il vantaggio…E’ unthrilling. A Maranello stanno pregando che la Rossa riesca a resistere, in tutti i sensi. 67° giro/71 Verstappen si porta a 2?9 da, è durissima. Laha un problema al pedale che serve per accelerare. 66° giro/71 Cheper laspiega che, quando lascia il piede d, la macchina non rallenta… 65° giro/71 Intanto sempre 3?6 dividonoe Verstappen. 65° giro/71si sta facendo prendere dal panico: “Mi dite cosa succede?”. Sente qualcosa che non va al pedale ...

