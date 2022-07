L'inflazione sta distruggendo gli italiani: conti correnti prosciugati (Di domenica 10 luglio 2022) L'inflazione è una tassa della peggior specie, perché colpisce soprattutto chi ha meno. In talune condizioni gli effetti che sprigiona sono ancor più preoccupanti; in particolar modo, quando si «abbatte» come una patrimoniale sui conti correnti. Secondo l'ufficio studi della Cgia, in termini puramente teorici, in questo ultimo anno l'aumento dell'inflazione è costato agli italiani oltre 92 miliardi. Tenendo conto che in questi ultimi 12 mesi il tasso di interesse applicato dagli istituti di credito sui depositi bancari si è aggirato attorno allo zero e l'inflazione, invece, è cresciuta dell'8%, a risparmi invariati, che al 31 dicembre scorso ammontavano complessivamente a 1.152 miliardi, il caro vita ha eroso questi ultimi di 92,1 miliardi. Secondo la Cgia, comunque, le persone ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) L'è una tassa della peggior specie, perché colpisce soprattutto chi ha meno. In talune condizioni gli effetti che sprigiona sono ancor più preoccupanti; in particolar modo, quando si «abbatte» come una patrimoniale sui. Secondo l'ufficio studi della Cgia, in termini puramente teorici, in questo ultimo anno l'aumento dell'è costato aglioltre 92 miliardi. Tenendo conto che in questi ultimi 12 mesi il tasso di interesse applicato dagli istituti di credito sui depositi bancari si è aggirato attorno allo zero e l', invece, è cresciuta dell'8%, a risparmi invariati, che al 31 dicembre scorso ammontavano complessivamente a 1.152 miliardi, il caro vita ha eroso questi ultimi di 92,1 miliardi. Secondo la Cgia, comunque, le persone ...

