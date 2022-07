Leonardo muore a 21 anni in ospedale “Un’infermiera sarebbe dovuta starle accanto, non c’era” (Di domenica 10 luglio 2022) È stata effettuata l’autopsia sul corpo del giovane Leonardo Riberti. La famiglia: “Cercò di aggrapparsi: fate chiarezza”. Arriva la verità dall’autopsia sul corpo di Leonardo Riberti, il 21 enne di Ferrara precipitato dall’ospedale Maggiore di Bologna lo scorso 21 giugno. Secondo gli esami autoptici, Leonardo non stava cercando di suicidarsi, ma solo di fuggire. Il 21enne L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 10 luglio 2022) È stata effettuata l’autopsia sul corpo del giovaneRiberti. La famiglia: “Cercò di aggrapparsi: fate chiarezza”. Arriva la verità dall’autopsia sul corpo diRiberti, il 21 enne di Ferrara precipitato dall’Maggiore di Bologna lo scorso 21 giugno. Secondo gli esami autoptici,non stava cercando di suicidarsi, ma solo di fuggire. Il 21enne L'articolo proviene da Leggilo.org.

