Leclerc - Sainz, il duello non dà Sprint - Sport - quotidiano.net (Di domenica 10 luglio 2022) Charles Leclerc, 24 anni, e Carlos Sainz, 27, secondo e terzo ieri nella Sprint Race di Leo Turrini Oggi nel Gran Premio d'Austria (start alle 15, diretta Sky) solo una Ferrari perfetta, in pista e ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Charles, 24 anni, e Carlos, 27, secondo e terzo ieri nellaRace di Leo Turrini Oggi nel Gran Premio d'Austria (start alle 15, diretta Sky) solo una Ferrari perfetta, in pista e ...

