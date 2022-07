(Di domenica 10 luglio 2022) Gli scienziati cinesi hanno messo a punto un nuovo modello Sunway in grado di completare un miliardo di operazioni al secondo. Ma non forniscono più dati sui nuovi sistemi exascale per evitare blocchi dagli Stati Uniti

Pubblicità

ItaliaStartUp_ : La Cina ha supercomputer sempre più potenti. Ma li tiene segreti -

ZeroUno

... spostando il controllo dalla. I partiti politici temono inoltre che i semiconduttori non vengano utilizzati solo peravanzati, ma anche per opzioni militari. Al momento della ...... legali, socio - economici) europei in un contesto mondiale duopolizzato da Nord America e. La ... affida parte dell'esplorazione di algoritmi ad alto impatto per i prossimieuropei ... La nuova geografia dei supercomputer: USA primatisti, Cina “stand alone”, Europa più sovrana | ZeroUno Con una potenza di calcolo pari a quella di 5 milioni di comuni pc, è in arrivo il primo supercomputer europeo con una velocità nell’ordine degli ExaFLOPS. Sarà installato in Germania e accelererà la ...Un gruppo di scienziati cinesi del National Research Center of Parallel Computer Engineering and Technology (NRCPC) avrebbe realizzato un modello di ...