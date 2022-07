Il Principe George lavorerà tutta l’estate: ecco cosa farà (Di domenica 10 luglio 2022) Essere l’erede al trono d’Inghilterra ha certamente tanti vantaggi, ma non ci si può esimere dagli obblighi previsti dal protocollo. Il Principe George, il primogenito di Kate Middleton e William, sta capendo in prima persona quanto questo sia vero. ll bimbo, pur avendo solo nove anni, sarà infatti chiamato a lavorare nel corso dell’estate 2022. L’idea della coppia è da sempre quella di crescere i loro figli senza fare percepire loro troppa differenza rispetto ai coetanei, in modo tale che sappiano bene di non essere solo dei privilegiati. Ed è per questo che la Duchessa di Cambridge fa il possibile per trascorrere il suo tempo libero insieme a loro e sostenerli in prima persona. Vi raccomandiamo... 9 anni di Baby George, la vita normale di un futuro re ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 10 luglio 2022) Essere l’erede al trono d’Inghilterra ha certamente tanti vantaggi, ma non ci si può esimere dagli obblighi previsti dal protocollo. Il, il primogenito di Kate Middleton e William, sta capendo in prima persona quanto questo sia vero. ll bimbo, pur avendo solo nove anni, sarà infatti chiamato a lavorare nel corso del2022. L’idea della coppia è da sempre quella di crescere i loro figli senza fare percepire loro troppa differenza rispetto ai coetanei, in modo tale che sappiano bene di non essere solo dei privilegiati. Ed è per questo che la Duchessa di Cambridge fa il possibile per trascorrere il suo tempo libero insieme a loro e sostenerli in prima persona. Vi raccomandiamo... 9 anni di Baby, la vita normale di un futuro re ...

Pubblicità

UfficialeY : RT @MediasetTgcom24: Estate al lavoro per il principe George: ecco come si guadagnerà la paghetta #principeGeorge - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Estate al lavoro per il principe George: ecco come si guadagnerà la paghetta #principeGeorge - flamanc24 : RT @MediasetTgcom24: Estate al lavoro per il principe George: ecco come si guadagnerà la paghetta #principeGeorge - MediasetTgcom24 : Estate al lavoro per il principe George: ecco come si guadagnerà la paghetta #principeGeorge - Frances51070652 : Raga a #forum c'è una tipa che cerca il principe azzurro. Caratteristiche: -Corpo di Jason Momoa - voce di George C… -