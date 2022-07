(Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "I punti chiave segnalati dal M5S nellaa Draghi non sono bandiere identitarie o bizze. Sono le urgenze effettive di questo Paese, l'agenda dettata dalla realtà, certificata dai drammatici dati Istat. Non èdi qualche partito ma del Paese e quindi del, affrontare drasticamente il crollo del potere d'acquisto, la povertà dilagante, il rischio di chiusura di decine di migliaia di aziende”. Così la capogruppo di LeU al Senato Loredana De. “Nulla – prosegue la presidente De– è più sbagliato e dannoso del contrabbandare questa necessaria dialettica politica come uno scontro politicista trae Draghi. I nodi evidenziati dalladivanno affrontati e sciolti ...

Pubblicità

TV7Benevento : Governo: De Petris, 'in lettera Conte problemi urgenti, interesse governo risolverli' - -

Il Sannio Quotidiano

Rispetto alle politiche dell'attualeper contrastare i cambiamenti climatici ed avviare una ... è stato organizzato su iniziativa della senatrice Loredana Dein collaborazione con ...... quando la tentazione di fermarsi e restare in quel passato è di nuovo forte " ha detto De- ... oltre a una forte critica alle politiche dell'attuale. La rete EcoDigital deve stimolare l'... Governo: De Petris, 'in lettera Conte problemi urgenti, interesse governo risolverli' Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "I punti chiave segnalati dal M5S nella lettera a Draghi non sono bandiere identitarie o bizze. Sono le urgenze effettive di questo Paese, l'agenda dettata dalla realtà, ce ...ROMA (ITALPRESS) - In vista delle prossime elezioni, il 56% degli italiani si dichiara interessato a prendere in considerazione il voto ad un partito/lista che al primo posto del proprio programma met ...