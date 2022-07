Giro Donne 2022, Chiara Consonni: “Sono contentissima, ci credevo davvero” (Di domenica 10 luglio 2022) In una Padova gremita di pubblico per l’ultima tappa del Giro Donne 2022 arriva la terza vittoria del Bel Paese in volata di questa edizione: dopo le due di Elisa Balsamo tocca a Chiara Consonni alzare le braccia al cielo nella decima frazione. Tutta la gioia dell’atleta della Valcar – Travel & Service all’arrivo: “È già una grande soddisfazione chiudere il Giro visto che per due anni ci avevo provato senza riuscirci per una caduta e per una preparazione non ottimale. Sono contentissima, ringrazio tutte le ragazze e il mio team che è da 10 giorni che ci sopporta e vi assicuro che non è semplice. È stata un’emozione forte che penso di aver regalato anche a loro. Nelle prime volate ci abbiamo provato, oggi ci siamo riuscite e Sono ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) In una Padova gremita di pubblico per l’ultima tappa delarriva la terza vittoria del Bel Paese in volata di questa edizione: dopo le due di Elisa Balsamo tocca aalzare le braccia al cielo nella decima frazione. Tutta la gioia dell’atleta della Valcar – Travel & Service all’arrivo: “È già una grande soddisfazione chiudere ilvisto che per due anni ci avevo provato senza riuscirci per una caduta e per una preparazione non ottimale., ringrazio tutte le ragazze e il mio team che è da 10 giorni che ci sopporta e vi assicuro che non è semplice. È stata un’emozione forte che penso di aver regalato anche a loro. Nelle prime volate ci abbiamo provato, oggi ci siamo riuscite e...

