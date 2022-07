F1, Hamilton: “Un pilota poteva finire in ospedale e il pubblico esulta?” (Di domenica 10 luglio 2022) “Un pilota poteva finire in ospedale e il pubblico esulta, applaude? Credo sia semplicemente incredibile che possa esser davvero successa una cosa simile, nonostante sappiano quanto sia pericoloso il nostro sport. Non bisognerebbe mai tifare per la morte o l’incidente di qualcuno“. Lo ha detto Lewis Hamilton, che inevitabilmente condanna la reazione dei tifosi di Max Verstappen, che nel corso delle qualifiche di venerdì sul tracciato di Spielberg si sono resi protagonisti di un brutto gesto. Infatti, quando il campione inglese è andato a sbattere contro le protezioni, i supporters del pilota Red Bull hanno esultato, non pensando al rischio che corrono tutti i piloti in pista. Ma Hamilton critica tutti gli ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) “Unine il, applaude? Credo sia semplicemente incredibile che possa esser davvero successa una cosa simile, nonostante sappiano quanto sia pericoloso il nostro sport. Non bisognerebbe mai tifare per la morte o l’incidente di qualcuno“. Lo ha detto Lewis, che inevitabilmente condanna la reazione dei tifosi di Max Verstappen, che nel corso delle qualifiche di venerdì sul tracciato di Spielberg si sono resi protagonisti di un brutto gesto. Infatti, quando il campione inglese è andato a sbattere contro le protezioni, i supporters delRed Bull hannoto, non pensando al rischio che corrono tutti i piloti in pista. Macritica tutti gli ...

