EDL: “Non posso entrare nella testa di ogni giocatore. Koulibaly arriverà nei prossimi giorni” (Di domenica 10 luglio 2022) Futuro Koulibaly, parla Eduardo De Laurentiis Al termine dell’allenamento mattutino, il vice-presidente del Napoli Edo De Laurentiis si è intrattenuto con alcuni tifosi presenti a Dimaro. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 10 luglio 2022) Futuro, parla Eduardo De Laurentiis Al termine dell’allenamento mattutino, il vice-presidente del Napoli Edo De Laurentiis si è intrattenuto con alcuni tifosi presenti a Dimaro. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

Tiarossi2 : RT @ValePieraccini: #EdL: “Perché #Koulibaly non ha ancora accettato l’offerta di rinnovo? Io non posso entrare nella testa di ogni singolo… - ValePieraccini : #EdL: “Perché #Koulibaly non ha ancora accettato l’offerta di rinnovo? Io non posso entrare nella testa di ogni sin… - prnzfrttriserva : EDL quando Dybala non arriverà - DribblingWorld : #EDL ?? '#Koulibaly? Gli abbiamo offerto 6mln netti per 5 anni. meglio di questo... non so dirvi. È un uomo vero,… -