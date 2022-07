Edf e Uniper | la nazionalizzazione non è un tabù

(Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug – Parigi vuole rinazionalizzare il colosso dell’energia transalpino Edf. Ad annunciarlo è il primo ministro Elisabeth Borne nel suo discorso di politica generale davanti al Parlamento. “Vi confermo oggi – ha detto Borne – l’intenzione dello stato di possedere il 100% del capitale di Edf. Questa evoluzione consentirà a Edf di rafforzare la sua capacità di portare avanti al più presto possibile progetti ambiziosi e indispensabili per il nostro futuro energetico”. Nel frattempo a Berlino l’esecutivo guidato da Scholz sta valutando la possibilità di presentare nei prossimi giorni una legge che gli consentirebbe di assumere partecipazioni nelle società fortemente penalizzate dall’impennata del costo importato del gas (come), attraverso un’iniezione di capitale. Le nazionalizzazioni tornano dunque di moda? E cosa dirà Bruxelles su queste due ...

La Germania settimana scorsa ha deciso di salvaresostanzialmente facendosi carico degli ... La Francia qualche giorno fa ha deciso di statalizzare la principale utility del Paeseportandola ...... sussidi, detassazioni, e provvedimenti dirigistici nei confronti delle società elettriche (vedi la nazionalizzazione della franceseo il bail out pubblico della tedesca) che servono solo ...Mentre Francia e Germania scendono in campo per Edf e Uniper, l'Italia sembra aggrapparsi alla speranza che sia l'Ue a risolvere la crisi energetica ...In base a una nuova legge, infatti, le imprese del settore energetico possono ottenere assistenza di liquidità sotto forma di garanzie, prestiti o essere ricapitalizzate direttamente dallo Stato. Dopo ...