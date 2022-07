Djokovic conquista il suo settimo titolo a Wimbledon e il 21esimo Slam (Di domenica 10 luglio 2022) Nick Kyrgios dura mentalmente solo un set prima di autosabotarsi e permettere a Novak Djokovic di rimontare e ottenere il settimo titolo a Wimbledon con cui si affianca a Renshaw e Sampras. Per il serbo si tratta inoltre del 21esimo Major della carriera. Kyrgios parte bene, Djokovic aspetta e pareggia Per capire che l’approccio alla partita di Kyrgios – alla prima finale Slam della carriera contro uno che di finali ai Major ne ha disputate 32 – è esente da timori reverenziali e che l’australiano neanche sul palcoscenico del tennis per eccellenza non rinnega la sua folle natura, basta considerare il servizio da sotto effettuato già nel primo turno di battuta. Questo, insieme a un tweener, un ace di seconda e un colpo tra le game, fa parte degli abbellimenti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Nick Kyrgios dura mentalmente solo un set prima di autosabotarsi e permettere a Novakdi rimontare e ottenere ilcon cui si affianca a Renshaw e Sampras. Per il serbo si tratta inoltre delMajor della carriera. Kyrgios parte bene,aspetta e pareggia Per capire che l’approccio alla partita di Kyrgios – alla prima finaledella carriera contro uno che di finali ai Major ne ha disputate 32 – è esente da timori reverenziali e che l’australiano neanche sul palcoscenico del tennis per eccellenza non rinnega la sua folle natura, basta considerare il servizio da sotto effettuato già nel primo turno di battuta. Questo, insieme a un tweener, un ace di seconda e un colpo tra le game, fa parte degli abbellimenti ...

