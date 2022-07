De Ligt al Bayern Monaco: domani Salihamidzic sbarca a Torino (Di domenica 10 luglio 2022) . Il ds dei bavaresi incontra la Juventus Secondo Tz e la Bild, nella giornata di domani è atteso a Torino Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, per trattare Matthijs de Ligt con la Juventus. Da trovare l’intesa tra i due club per quanto riguarda le cifre, con i bavaresi che offrirebbero poi al calciatore un contratto di 5 anni (fino al 2027) a circa 18 milioni di euro lordi di ingaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) . Il ds dei bavaresi incontra la Juventus Secondo Tz e la Bild, nella giornata diè atteso aHasan Salihamidzic, direttore sportivo del, per trattare Matthijs decon la Juventus. Da trovare l’intesa tra i due club per quanto riguarda le cifre, con i bavaresi che offrirebbero poi al calciatore un contratto di 5 anni (fino al 2027) a circa 18 milioni di euro lordi di ingaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GoalItalia : De Ligt inizia la stagione con la Juventus, ma il futuro è tutto da decifrare: sulle sue tracce ci sono Bayern Mona… - GoalItalia : Nuovi contatti tra Juventus e Bayern Monaco per #deLigt: possibile proposta ufficiale in arrivo, da 75 milioni di e… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Non solo il @ChelseaFC: primi contatti approfonditi del @FCBayern per #DeLigt - Silvia_Mio86 : RT @Nathan_Gr_: Quindi domani incontro Bayern-Juventus per De Ligt. Intanto ad un mese dall’inizio del campionato, non abbiamo nemmeno il s… - Nathan_Gr_ : Quindi domani incontro Bayern-Juventus per De Ligt. Intanto ad un mese dall’inizio del campionato, non abbiamo nemm… -