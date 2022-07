Classifica Mondiale piloti F1 2022: Charles Leclerc a -38 da Verstappen dopo l’Austria (Di domenica 10 luglio 2022) Classifica Mondiale piloti F1 2022 1. Max Verstappen (Red Bull) 208 2. Charles Leclerc (Ferrari) 170 3. Sergio Perez (Red Bull) 151 4. Carlos Sainz (Ferrari) 133 5. George Russell (Mercedes) 128 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 109 7. Lando Norris (McLaren) 64 8. Esteban Ocon (Alpine) 52 9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46 10. Fernando Alonso (Alpine) 29 11. Kevin Magnussen (Haas) 22 12. Daniel Ricciardo (McLaren) 17 13. Pierre Gasly (AlphaTauri) 16 14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 15 15. Mick Schumacher (Haas) 12 16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5 18. Alexander Albon (Williams) 3 19. Lance Stroll (Aston Martin) 3 20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0 21. Nicholas Latifi (Williams) 0 Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)F11. Max(Red Bull) 208 2.(Ferrari) 170 3. Sergio Perez (Red Bull) 151 4. Carlos Sainz (Ferrari) 133 5. George Russell (Mercedes) 128 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 109 7. Lando Norris (McLaren) 64 8. Esteban Ocon (Alpine) 52 9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46 10. Fernando Alonso (Alpine) 29 11. Kevin Magnussen (Haas) 22 12. Daniel Ricciardo (McLaren) 17 13. Pierre Gasly (AlphaTauri) 16 14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 15 15. Mick Schumacher (Haas) 12 16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5 18. Alexander Albon (Williams) 3 19. Lance Stroll (Aston Martin) 3 20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0 21. Nicholas Latifi (Williams) 0 Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI

