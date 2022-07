Carlos Sainz, che rischio: la sua auto avvolta dalle fiamme, lui riesce a uscire dall’abitacolo appena in tempo (Di domenica 10 luglio 2022) Al giro 57 la sua Ferrari ha deciso di abbandonarlo per un problema al motore. Carlos Sainz, in quel momento terzo e vicinissimo al secondo posto di Verstappen, non ha potuto far altro che fermarsi a bordo pista. Mentre il pilota spagnolo cercava di spiegare la situazione al box e il problema che l’ha costretto al ritiro, la monoposto ha preso fuoco. Prima fiamme basse, poi un incendio vero e proprio che ha avvolto tutta la parte posteriore dell’auto. Il pilota della Rossa di Maranello, però, in quel momento non riusciva a fermare la monoposto e a mettersi in sicurezza. Un rischio enorme, attimi col fiato in gola per tutti. Un istante prima che le fiamme avvolgessero anche l’abitacolo, però, Sainz è riuscito a lanciarsi fuori, evitando il peggio. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Al giro 57 la sua Ferrari ha deciso di abbandonarlo per un problema al motore., in quel momento terzo e vicinissimo al secondo posto di Verstappen, non ha potuto far altro che fermarsi a bordo pista. Mentre il pilota spagnolo cercava di spiegare la situazione al box e il problema che l’ha costretto al ritiro, la monoposto ha preso fuoco. Primabasse, poi un incendio vero e proprio che ha avvolto tutta la parte posteriore dell’. Il pilota della Rossa di Maranello, però, in quel momento non riusciva a fermare la monoposto e a mettersi in sicurezza. Unenorme, attimi col fiato in gola per tutti. Un istante prima che leavvolgessero anche l’abitacolo, però,è riuscito a lanciarsi fuori, evitando il peggio. L'articolo proviene ...

