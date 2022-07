Begonia | il trucco per innaffiarla al momento giusto per una fioritura spettacolare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 10 luglio 2022) Le piante possono svolgere diverse funzioni fondamentali per la natura e per la nostra esistenza. Tra queste, però, non va sottovalutata la funzione estetica. Sì, perché piante come lasono in grado di abbellire al meglio un balcone o un terrazzino. Per questo motivo, abbiamo deciso di fornire una serie di indicazioni che possono essere utili a coltivare al meglio questa fantastica pianta e ottenere un risultato davvero spettacolare in termini di colori. Rinvasala nella giusta maniera Tra gli errori più comuni che si possono fare nella cura delle piante, in special modo della, troviamo proprio l’attività di rinvaso. Bisogna capire che la pianta va rinvasata nel, in maniera tale da farla crescere in altezza ma anche in larghezza. Le radici, prima del rinvaso, dovranno aver occupato ...