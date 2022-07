Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 9 luglio 2022 (Di domenica 10 luglio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 9 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la replica del talent show The Voice Senior 2 ha portato a casa 1676 spettatori (14.32% di share); su Canale5 la replica di Tú sí que Vales ha avuto 1520 spettatori (share 15.79%). Su Italia1 il film Transformers 4 – L’era dell’estinzione ha ottenuto 544 spettatori (5.00%); su Rai2 il film Legami Mortali ha portato a casa 774 spettatori (6.03%); su Rai3 il documentario Ei Fu ha portato a casa 714 spettatori (5.57%); su Rete4 il film Il Bisbetico Domato ha intrattenuto 581 spettatori (4.79%); su La7 il film Schegge di Paura ne ha avuti 523 (4.33%). ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 10 luglio 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la replica del talent show The Voice Senior 2 ha portato a casa 1676 spettatori (14.32% di share); su Canale5 la replica di Tú sí que Vales ha avuto 1520 spettatori (share 15.79%). Su Italia1 il film Transformers 4 – L’era dell’estinzione ha ottenuto 544 spettatori (5.00%); su Rai2 il film Legami Mortali ha portato a casa 774 spettatori (6.03%); su Rai3 il documentario Ei Fu ha portato a casa 714 spettatori (5.57%); su Rete4 il film Il Bisbetico Domato ha intrattenuto 581 spettatori (4.79%); su La7 il film Schegge di Paura ne ha avuti 523 (4.33%). ...

Pubblicità

AnnaMancini81 : Ascolti Tv sabato 9 luglio 2022, The Voice Senior 14.3%, Tu Si Que Vales 15.8% - Silvia_Fancy : RT @brsinmuffin: Gli ascolti della ripetizioni di sçk. Il fatto che questi dati siano più alti di alcune ripetizioni di nuove dizi, dopo du… - brsinmuffin : Gli ascolti della ripetizioni di sçk. Il fatto che questi dati siano più alti di alcune ripetizioni di nuove dizi,… - zazoomblog : Ascolti tv sabato 9 luglio 2022: The Voice Senior Tu si que vales Transformers 4 dati Auditel e share - #Ascolti… - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 9 luglio 2022: The Voice Senior, Tu si que vales, Transformers 4, dati Auditel e share -